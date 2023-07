Malfitano: “Giuntoli, Spalletti e Kim hanno deciso di andare via. Che altro poteva fare ADL?

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti hanno deciso di andare via, Kim invece ha una clausola e lascerà Napoli. In questa situazione che altro poteva fare De Laurentiis? Lui non ha smobilitato nulla, tant’è che è stato subito pronto a prendere il nuovo allenatore”.