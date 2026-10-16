Venezia, quale modulo col Napoli? Nicola: "In Serie A si cambia continuamente, serve flessibilità"

Davide Nicola presenta Venezia-Napoli: le prime impressioni sulla squadra, la flessibilità tattica e le indicazioni per affrontare gli azzurri.

Davide Nicola è pronto al debutto sulla panchina del Venezia. Il tecnico, subentrato a Giovanni Stroppa, guiderà per la prima volta i lagunari nella sfida del Penzo contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa della vigilia, il nuovo allenatore ha raccontato le prime impressioni sulla squadra, mostrando fiducia nella disponibilità dei calciatori e rifiutando qualsiasi alibi legato al poco tempo a disposizione: “Ho visto ragazzi seri, educati, che sono stati scelti perché hanno qualità morali prima ancora che dal punto di vista tecnico-tattico”. E ha aggiunto: “Non mi piace dire che servirà tempo. Bisogna vedere come usi il tempo, uno può pensare che due giorni siano pochi, ma non è così grazie alla disponibilità di questi ragazzi”.

Venezia-Napoli, Nicola sul modulo: “In Serie A serve flessibilità”. E sulla preparazione della partita...

Interrogato sulla possibile conferma del 3-5-2, Nicola non ha fornito indicazioni definitive, preferendo sottolineare l'importanza della flessibilità tattica e della capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco: “In Serie A ci sono squadre che cambiano continuamente, in una stessa partita ci sono 2-3 interpretazioni diverse, per questo parlo di flessibilità”. Il tecnico ha poi spiegato il lavoro svolto nei primi giorni alla guida del Venezia: “Quando ci sono dei cambiamenti non ci può essere euforia. Ora starà a me dare loro nuove soluzioni e far capire che è un percorso sicuramente difficile, impegnativo, ma che una volta raggiunto l'obiettivo lascia pochi eguali nella vita di una persona”. In vista della sfida contro il Napoli, Nicola vuole soprattutto una squadra capace di giocare con maggiore libertà mentale, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà del momento. Alla domanda su quale Venezia vorrebbe vedere in campo, ha risposto: “Un Venezia che inizia a fare senza pensare troppo”. Considerati i pochi allenamenti a disposizione, l'allenatore ha scelto di trasmettere indicazioni essenziali: “Ho cercato di essere sintetico, breve”. Fondamentali saranno l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva e la capacità di adattarsi alle caratteristiche degli avversari. Nicola ha quindi concluso spiegando l'approccio alla partita contro gli azzurri: “Contro ogni squadra dobbiamo fare una preparazione specifica. Mi aspetto che i ragazzi mettano in pratica ciò che abbiamo preparato”.