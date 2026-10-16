Bonanni: “Il Napoli vincerà a Venezia! La Fiorentina può mettere in difficoltà il Como”
Dopo gli impegni di Champions League, l'attenzione torna sul campionato con la settima giornata di Serie A. Tra le squadre chiamate a scendere in campo ci sono Inter, Roma, Napoli e Como, ma chi rischia maggiormente un passo falso? A rispondere è Massimo Bonanni, opinionista di Tuttomercatoweb Radio, che si è mostrato fiducioso sulle possibilità degli azzurri di conquistare i tre punti nella trasferta di Venezia.
Bonanni: “Il Napoli vincerà a Venezia, la Fiorentina può creare problemi al Como”
Secondo Bonanni, la partita più insidiosa potrebbe essere quella del Como contro la Fiorentina, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri avrebbe buone possibilità di imporsi sul campo del Venezia. Fiducia anche nella Roma: “La Fiorentina potrebbe creare qualche scompiglio in più al Como. Il Napoli invece penso che a Venezia vincerà, così come la Roma potrà fare risultato”.
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