Morte Maradona, il legale delle figlie: "Ucciso a sangue freddo!". Chiesti 15 anni per Luque

Fernando Burlando, avvocato di Dalma e Gianinna Maradona, ha formulato dure accuse nell'ultima giornata delle arringhe delle parti civili a Buenos Aires.

"Hanno ucciso un eroe mitologico". È l'accusa lanciata dall'avvocato Fernando Burlando, legale di Dalma e Gianinna Maradona, durante l'ultima giornata delle arringhe delle parti civili nel processo per la morte di Diego Armando Maradona a Buenos Aires. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, Burlando ha chiesto 15 anni di carcere per il neurochirurgo Leopoldo Luque, 12 per Nancy Forlini e 10 per la psichiatra Agustina Cosachov, contestando l'omicidio semplice con dolo eventuale.

Il legale delle figlie di Maradona: "Diego è stato assassinato a sangue freddo"

Sono state richieste pene anche per gli altri imputati appartenenti allo staff medico, mentre per il medico Pedro Di Spagna è stata sollecitata l'assoluzione. Burlando ha usato parole durissime durante la sua arringa: "Diego è stato assassinato a sangue freddo". Secondo il legale, le prove emerse nel corso del dibattimento confermerebbero le responsabilità di chi aveva in cura Maradona. L'avvocato ha inoltre contestato le condizioni della casa nella quale il Pibe de Oro era stato assistito dopo il ricovero, accusando i sanitari di aver ignorato segnali e sintomi che, a suo giudizio, avrebbero richiesto interventi.