Del Genio avverte: "Attenzione al Venezia, per i dati prodotti dovrebbe avere 6-7 punti!"

Paolo Del Genio racconta l'importanza dei dati nel mondo del calcio, proiettandosi a Venezia-Napoli e facendo un esempio lampante.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vi do dei dati molto significati che vanno a riflettere l'andamento della stagione del Napoli e anche l'andamento della stagione del Venezia. Il Napoli ha 10 punti, 10 gol, è salito un po' come xG perché ha fatto bene col Frosinone, soprattutto nel primo tempo dove ha avuto un xG molto alto perché ha giocato con grande aggressività. Ha migliorato anche il PPDA, andando a recuperare il pallone ogni otto passaggi, migliorando la sua media.

Il Napoli è in grado di pressare e quando l'ha fatto abbiamo fatto i complimenti ad Allegri. Guarda caso quando queste cose sono mancate, i risultati non sono arrivati. Nel 90% dei casi i dati, sommando sia quelli offensivi che quelli difensivi, sono in linea. E infatti il Napoli è in linea, come 18 squadre su 20 in Serie A. Se per il 90% delle squadre di Serie A i dati corrispondono alla classifica generale, vuol dire che sono importanti, no? Allegri sicuramente li guarda e li studia i dati, insieme ai collaboratori, al netto di quello che dice. Dopo 6 partite di campionato 18 squadre hanno una posizione di classifica molto vicina, se non uguale, a ciò che hanno prodotto. Solo per due squadre non è così: il Cagliari, che ha dati inferiori alla classifica; e il Venezia, che è una squadra che avrebbe dovuto fare 6-7 punti con i numeri che ha, e che invece ne ha zero".