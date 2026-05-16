Maresca: "Psg-Bayern? Calcio va in quella direzione, ma preferisco vincere 1-0"

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Guardiola sarebbe la persona giusta ovunque, anche per la Nazionale italiana. Ho condisivo anni con lui, ho imparato tanto"

Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea, ora libero e accostato al City se andrà via Guardiola ma nel mirino anche del Napoli, ha parlato a Sportweek: "Guardiola sarebbe la persona giusta ovunque, anche per la Nazionale italiana. Ho condisivo anni con lui, ho imparato tanto e ci sono tante cose che lo rendono diverso dagli altri. Se devo citare qualcosa, è la quantità di ore in cui lavora. In Italia ci sono tantissimi allenatori bravi.

Storicamente, penso ad Ancelotti, uno dei più bravi al mondo. Aquilani so che sta facendo un bel lavoro a Catanzaro, Italiano ha fatto un lavoro ottimo a Bologna, così come Grosso o De Rossi. Gilardino anche ha fatto un buon lavoro tra Genoa e Pisa, dove è difficile per tutti. La scuola italiana resta comunque una delle migliori.

Psg-Bayern? Io preferisco sempre vincere 1-0 o 2-0, però anche nel calcio dobbiamo adattarci all'evoluzione. Ormai andiamo in quella direzione. Non è uno sport diverso, è calcio. Gli allenatori di queste due squadre citate prediligono la parte offensiva e si va in quella direzione. Per me se si riesce a vincer 1-0 senza prendere gol è meglio".