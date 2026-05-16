Scotto fa notare: "C'è questa statistica che stona nella stagione del Napoli"

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Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La classifica è delineata per il primo posto, però si lotta per un posto in Champions League con cinque squadre che giocheranno le rispettive partite in contemporanea. Sarà anche interessante vedere Atalanta-Bologna, con i rossoblù che hanno ancora speranze di qualificarsi in Conference League dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter.

Sarri si è sempre posto in maniera critica con gli orari della Lega Serie A, soprattutto con quello delle 12:30 di domenica. E infatti potrebbe non andare in panchina per protesta, come ha dichiarato.

Il Napoli ha questo difetto dei primi 10 minuti in cui ha subito 8 gol. Ha un approccio morbido, anche contro squadre importanti, penso a Milan, Inter e Roma. È un approccio che ha tolto qualche sicurezza e qualche punto”.