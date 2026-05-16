Orsi: “Se il Napoli non batte il Pisa non merita di andare in Champions”

vedi letture

Nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi, che ha analizzato il momento del Napoli

Nel corso della trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi, che ha analizzato il momento del Napoli tra corsa Champions e futuro di Antonio Conte: "Se il Napoli non batte il Pisa non merita di andare in Champions. Non creiamo alibi alle squadre: questa è una situazione in cui si è messo il Napoli, perché non ha battuto il Bologna. Corsa Champions? L’unico dubbio che ho è sul Milan, per il resto credo che rimanga tutto così”.

Il futuro di Conte e le strategie del Napoli

L’ex portiere si è poi soffermato sul futuro di Antonio Conte e sui possibili programmi della società per la prossima stagione, interrogandosi sulle reali intenzioni del club: “Ma quali sono i programmi del Napoli? Rifare un altro mercato da 200 milioni o ridimensionare? Sappiamo che il ridimensionamento, per la sua storia, non piace molto a Conte. Conte è un allenatore di grande livello, se gli viene fatta la squadra… Secondo me ci sono 4-5 giocatori all’interno dello spogliatoio un po’ stufi. Non di Conte, ma che dopo qualche anno e qualche trofeo vogliano cambiare”.

Infine, Orsi ha parlato anche del rapporto tra l’allenatore e la società: "De Laurentiis e Conte sanno cosa succederà? Secondo me non è possibile pensare che non lo sappiano, che non ne abbiano parlato".