Meret annuncia: "Voglio restare! Rinnovo? Non è un problema, presto parlerò col club"

Alex Meret ha il contratto in scadenza ma vuole restare al Napoli. L'annuncio arriva in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt.

Il tuo agente ha detto non c'è fretta nonostante la scadenza, ti farebbe piacere restare qui a vita?

"Come ho già detto, non ho alcun problema a restare, mi trovo bene qui, è il mio nono anno, da parte mia c'è la massima disponibilità a parlare per il futuro, non lo abbiamo ancora fatto, ma non sarà un problema, quando sarà il momento lo faremo e decideremo la soluzione migliore per me e per il Napoli".