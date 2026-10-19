Sabatini: "Ma lo avevate visto il Venezia? Aveva già messo sotto la Lazio!"

Napoli, botta e risposta Viviano-Sabatini: cinque ko in nove gare, mai così male dal 2001-02. “Stessa squadra dell’anno scorso”

Acceso botta e risposta tra Emiliano Viviano e Sandro Sabatini negli studi di Pressing, su Sportmediaset, ieri sera. Al centro della discussione c’era l’avvio disastroso del Napoli, arrivato a quota cinque sconfitte nelle prime nove partite della stagione 2026-27 tra Serie A e Champions League: un dato negativo che non si registrava dalla stagione 2001-02. Il confronto si è acceso quando Viviano ha rilanciato sul ko con il Venezia: “Ti è passato nella testa che il Napoli ha perso con una squadra che aveva fatto 0 punti fino a quel momento?”. Sabatini ha risposto con tono seccato: “Ma tu le hai viste le partite del Venezia?”, aggiungendo che i lagunari “avevano messo sotto pure la Lazio”.

Viviano: “Stessa squadra dell’anno scorso, proposta diversa come punto di partenza”

L’ex portiere ha poi attaccato la lettura del collega: “Sinceramente, 20 minuti fa ti ho sentito molto critico nei confronti di Spalletti, mentre ora parli di Allegri e citi il mercato mancato di De Laurentiis. Vorrei ricordarti che questa squadra è arrivata seconda l’anno scorso e ha vinto lo scudetto l’anno prima, la stessa identica squadra”. Poi ha chiuso con una riflessione sui numeri: “In Champions il Napoli finora non l’ha mai presa, ha perso tre partite in campionato e cinque in totale. Ci saranno sicuramente dei limiti in questa rosa, ma anche vedere una proposta diversa da quello che si è visto finora potrebbe essere un punto di partenza”.