Scotto: "ADL irritato, ha sentito girare una voce su Allegri"

Scotto sul suo canale YouTube analizza il momento del Napoli: alla vigilia di Venezia, tra Champions e scelte di Allegri

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare il momento del Napoli, alla vigilia della trasferta di Venezia e dopo la batosta di Villarreal in Champions League. Al centro dell’analisi le difficoltà degli azzurri e le scelte di Allegri.

"De Laurentiis non mette in discussione Allegri ed è irritato a sentir parlare di esonero di Allegri. Non ci sono candidature di altri allenatori. Adl ha fiducia in Allegri e sa che l'allenatore ha sposato questa politica societaria a piene mani e non è detto che un altro allenatore asseconderà tutto. Ma se la situazione dovesse precipitare, qualcosa può accadere. Ma oggi si continua con Allegri. Sono stati fatti due errori clamorosi in estate. Il primo, dare per scontato che l'addio di Conte mettesse fine al lungo elenco di infortuni. Il secondo, pensare che i calciatori arrivati lo scorso anno potessero essere rivalutati da Allegri. Oggi non è detto che un nuovo allenatore possa risolvere la situazione. Il problema è serio, ci saranno comunque infortuni e la rosa non ha risorse nuove e ha molti calciatori che sono già al secondo ciclo e che forse oggi non hanno più quella grinta e quella fame necessarie. Non sarà facile per un nuovo allenatore arrivare in una rosa che non ha il fuoco dentro".