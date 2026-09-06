Alvino sul ko: “Mazzata che può incidere sul morale! Allegri si abbassa troppo presto…”

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Carlo Alvino analizza il ko del Napoli contro l’Inter: critiche ad alcune scelte di Max Allegri, ma anche diversi segnali positivi in vista del futuro

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato Inter-Napoli 3-2: "Una sconfitta che brucia terribilmente e che sarà davvero difficile da digerire nel breve periodo, ma bisognerà farlo perché mercoledì è già Champions League. Dal punto di vista psicologico si tratta di una vera e propria mazzata, un colpo durissimo che rischia di trascinarsi dietro conseguenze negative per il morale del gruppo. Soprattutto, il verdetto del campo è paradossale e complicato da commentare. Nonostante l’atteggiamento propositivo, però, alla fine la squadra non ha retto l’urto e forse si è abbassata troppo precocemente: questa sarà la critica principale nei confronti di Allegri.

Al tecnico livornese verrà contestata in particolare la scelta strategica di inserire Badiashile per schierare la difesa a cinque nel momento cruciale del match. L’allenatore comunque che piaccia o no, ha dimostrato coraggio nel voler dare fiducia a tutta la rosa a sua disposizione, ma stavolta l’azzardo non ha pagato e gli episodi gli si sono rivoltati contro.

Nonostante il finale amaro, il Napoli ha comunque evidenziato anche moltissimi aspetti positivi su cui ricostruire. La squadra ha saputo produrre un gran numero di palle gol, spingendo con convinzione sia nel corso della prima frazione di gioco che nella ripresa. Quello sceso in campo è parso un Napoli decisamente vivo e reattivo, smentendo di fatto i giudizi negativi e i processi sommari emersi dopo il passo falso contro il Como. Tuttavia, sono i punti e i risultati concreti quelli che contano e che vanno portati a casa a ogni costo. Quando non ci si riesce, si finisce inevitabilmente sul banco degli imputati. Al netto degli errori e della delusione, resta comunque la consapevolezza di aver visto il miglior Napoli di questo inizio di stagione, una base solida da cui ripartire, perché da qui in avanti si può soltanto migliorare!".