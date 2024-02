Milan, Adli a Dazn: "Non ho capito cosa è successo sul palo, guardavo solo Anguissa"

Yacine Adli, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Napoli.





Oggi c’è stato da soffrire. C’è soddisfazione per la porta inviolata? “Sapevamo che il Napoli è una bella squadra, hanno giocato molto bene. Abbiamo lavorato e volevamo questo clean sheet. Ci vuole ogni tanto soffrire insieme per mantenere la porta inviolata”.

Un saluto ad Ambrosini: “Ti amo Ambro, per l’uomo che sei ed il giocatore che sei stato”.

Oggi hai fatto una partita difensiva: “Ci sto lavorando tanto su questa fase. Non penso di avere una fase difensiva top ma ci sto lavorando”.

Quanto è cambiato per voi avere un riferimento come Loftus? “Ci sta dando tanto, è un giocatore forte che ci può far guadagnare 30-40 metri palla al piede. Ci aiuta molto in fase difensiva, corre tanto. A volte nel calcio non sei decisivo in quella posizione ma per noi è decisivo”.

Cosa hai pensato del palo nel finale? “Non ho capito, ho visto Anguissa che andava da solo e ho pensato che se la palla fosse arrivata a lui eravamo morti. Guardavo solo lui poi ho visto il palo, non ho visto neanche chi ha deviato. È così nel calcio, se lavori e soffri sei aiutato”.

Sul Rennes: “Li conosco bene, allenati da un top allenatore. Hanno tanta qualità davanti, saremo attenti. Anche noi abbiamo qualità e giocheremo da Milan qua a San Siro, sarà una bella partita”.