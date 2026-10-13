Grava: "C'è un motivo se per la Primavera abbiamo scelto Nocerino"

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Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Ricordo la Champions sempre con tanta emozione con uno stadio da pelle d'oca, solo chi ha avuto la fortuna di vivere quelle emozioni può raccontarle".

"Reina sfida la Primavera? Sono esperienze fantastiche da vivere per i giovani che si approcciano al calcio dei grandi. Sono partite belle da giocare e che si ricorderanno negli anni. Bisogna andare in campo con rispetto e senza mai paura per gli avversari. Noi come napoletani e per atteggiamento dovremmo avere qualcosa in più e la scelta di Nocerino va anche in questa direzione. Lui è uno che ha fatto della mentalità e dello spirito di sacrificio le sue fortune e sta trasmettendo questo ai ragazzi".