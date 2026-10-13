Siparietto a Pressing, Trevisani ironizza su Sabatini: “Ah col Napoli non si può?”

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A Pressing su Canale 5 si discute del rigore assegnato al Napoli contro il Frosinone. Sandro Sabatini rispetta la scelta del direttore di gara: "Bisogna anche imparare ad avere comprensione su un fallo che l'arbitro ha visto come rigore e il Var non ha detto niente.

Ora che noi diciamo che Hojlund si è buttato non va bene". Riccardo Trevisani si stupisce per le parole del giornalista: "Oggi non si può fare perché è per il Napoli? Lo facciamo da sempre, Sandro". Sabatini non ci sta e replica: "No, io non l'ho mai fatto neppure negli anni scorsi. Non ho mai parlato del Var perché penso che per il 99% dei casi ci sia comunque da parte degli arbitri più competenza rispetto a noi".