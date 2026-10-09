Nuovo modulo? Auriemma: “Hojlund così solo che stava per andare alla comunità di Sant’Egidio!”

Raffaele Auriemma analizza il possibile cambio di modulo del Napoli contro il Frosinone: ipotesi 3-4-2-1 con Neres e De Bruyne alle spalle di Hojlund.

Il possibile passaggio alla difesa a tre continua a tenere banco alla vigilia di Napoli-Frosinone. Nel corso del suo intervento a Stile TV, Raffaele Auriemma ha indicato nel 3-4-2-1 una delle soluzioni a disposizione di Massimiliano Allegri, spiegando come il sistema potrebbe permettere di sfruttare Politano e Spinazzola senza rinunciare a una maggiore presenza offensiva alle spalle di Hojlund.

Auriemma: "La variante può essere il 4-2-3-1"

Questo il pensiero di Auriemma: "3421 e non 532? Con Politano e Spinazzola non può diventare a 5, non puoi sacrificarli. La notizia del cambio modulo possibile l’ha data il sottoscritto in tempi, c’è anche una logica. E’ vero che hai 3 difensori ma uno di questi dovrebbe essere Di Lorenzo e puoi variare anche a gara in corso. Alle spalle di Hojlund hai due giocatori come Neres e De Bruyne, così non vivrà più di solitudine come prima. Ragazzi Hojlund stava per andare alla comunità di Sant’Egidio per quanto era solo, diceva ma cosa ho fatto di male io per essere così solo. Potrebbe essere la soluzione che vedremo col Frosinone. Oltre la notizia, la variante può essere il 4231 e non più il 433 che oggi senza mezzali fai fatica a fare in attesa di McTominay".