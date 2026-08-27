Allegri e gli obiettivi del Napoli: "A marzo essere ancora in tutte le competizioni!"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Dazn, nel corso della quale si è soffermato sugli obiettivi della squadra in questa stagione: "Ormai il Napoli da quindici anni gioca tutti gli anni in Europa, tra Champions ed Europa League.

L'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni, ossia essendo dentro a tutte e tre le competizioni, ossia campionato, Champions League e Coppa Italia. Poi dopo a marzo si decide la stagione e lì bisogna essere pronti".