Montervino: “Napoli saturo con Conte! Se resta, ne devi cambiare almeno 10”

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Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per analizzare la sconfitta degli azzurri contro il Bologna

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per analizzare la sconfitta degli azzurri contro il Bologna e il momento della squadra. Montervino ha sottolineato come il Napoli abbia avuto una reazione importante nel corso della gara, salvo poi abbassarsi troppo nel finale: “Il Napoli è partito malissimo ma l'aveva ripresa, col cuore, poi è inspiegabile che nell'ultimo quarto d'ora si sia abbassato di nuovo. Hanno influito probabilmente i cambi, non certo per vincerla, e quando vuoi mantenere il pareggio spesso rischi di perdere ed è accaduto”.

Il futuro di Conte e la situazione della rosa

L’ex capitano azzurro ha poi parlato della condizione mentale e tecnica della squadra, soffermandosi anche sul futuro di Antonio Conte: “Squadra satura? Sì, è piena. Tutto quello che mette il tecnico fuoriesce subito. Terzo anno tosto? Per me non c'è possibilità di fare un terzo anno in queste condizioni. Per me, se resta Conte, ne devi cambiare almeno dieci. La problematica è seria e Conte può partire solo se ha altre soluzioni alle spalle. C'è solo la federazione che può liberare il contratto in essere col Napoli. In Italia e anche all'estero non vedo situazioni per Conte”.