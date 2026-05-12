Alvino: "Non si scende dal carro! C'è da raggiungere il primo posto degli onesti"

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"Non sarà certo una sconfitta dolorosa, come quella di ieri, a farci cambiare idea sul Napoli e a farci scendere dal carro".

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Non si scende dal carro. Non sarà certo una sconfitta dolorosa, come quella di ieri, a farci cambiare idea sul Napoli e a farci scendere dal carro. Noi non ci scendiamo, siamo sempre su questo carro nella buona e nella cattiva sorte. Perché questo significa tifare e supportare la squadra del cuore. Resto dell'idea che la sconfitta dell'idea è sicuramente una sconfitta che brucia e beffa per come è maturata, con quel gol in pieno recupero.

Una sconfitta evitabilissima, che nasce evidentemente dal fatto che in tanti avevano forse già la mente altrove. Ha iniziato ieri il Napoli con la mente altrove e ha finito con la mente altrove. Ma questo altrove non esiste, perché c'è da raggiungere la zona Champions Legue. C'è da raggiungere il grande obiettivo del primo posto degli onesti, ovvero il piazzamento d'onore di questo campionato, che nonostante la sconfitta è ancora nelle mani del Napoli".