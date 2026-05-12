Pavan attacca: “Alla Juve ne hanno fatte di tutti i colori! Se non va in Champions…”

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Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, è intervenuto sulle recenti vicende di campionato, soffermandosi in particolare sugli episodi arbitrali

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, è intervenuto sulle recenti vicende di campionato, soffermandosi in particolare sugli episodi arbitrali che a suo dire hanno coinvolto la Juventus e sulla corsa alla qualificazione in Champions League. Secondo Pavan, nel corso della stagione i bianconeri sarebbero stati penalizzati in diverse circostanze, soprattutto in relazione ad alcuni episodi controversi legati ai calci di rigore.

Le polemiche sugli arbitraggi e sugli orari delle partite

Nel suo intervento, Pavan ha espresso forti perplessità su alcune decisioni arbitrali e sulle condizioni in cui la Juventus si è trovata a giocare determinate partite: “Se la Juventus non va in Champions c’è sicuramente qualcosa che non va. Ai bianconeri ne hanno fatte di tutti i colori. Chi ci spiega la differenza tra il rigore dato alla Roma e quello tolto alla Juventus a Firenze? Dai, siamo alle comiche. Ma poi giocare domenica alle 12.30 è una prova di sopravvivenza: a trenta gradi, per chi tiene il ritmo alto, è un massacro”.