Podcast Montervino: "Non so se Conte sia rimasto soddisfatto dell'avvio di gara"

vedi letture

Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Dopo la sconfitta in Champions League il bicchiere per il Napoli è mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Il bicchiere si vede mezzo pieno se si è tifosi del Napoli e mezzo vuoto se non lo si è. All'inizio il Napoli è stato molto basso, ma al contempo ha creato anche qualcosa di interessante. Detto ciò non mi sento di dare un giudizio definitivo, tenendo anche conto che il City è pur sempre il City. Comunque mi sono piaciute le dichiarazioni di Conte, che ha sottolineato il carattere della squadra, anche se non so se sia rimasto soddisfatto dell'avvio di gara".

L'Atalanta di Juric invece?

"Devo essere onesto, la squadra non sta esprimendo il suo potenziale. L'allenatore non dà quelle garanzie che dava Gasperini o che avrebbe dato un altro tecnico. Le difficoltà sono oggettive".