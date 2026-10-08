Monza, Carboni cita un ex attaccante del Napoli: “Tra i più forti mai affrontati”

Andrea Carboni, difensore del Monza, ha indicato Victor Osimhen e Romelu Lukaku come gli attaccanti più forti affrontati nella sua carriera.

Victor Osimhen e Romelu Lukaku sono gli attaccanti più forti affrontati da Andrea Carboni. Il difensore del Monza, che ha avuto l'opportunità di tornare a giocare in Serie A con il club brianzolo, ha risposto alle domande dei tifosi attraverso i canali social della società, soffermandosi anche sugli avversari più difficili incontrati in carriera.

Carboni: “Osimhen e Lukaku i più forti che ho affrontato”

Alla domanda su quale sia stato l'attaccante più forte affrontato, Carboni ha indicato innanzitutto il nigeriano ex Napoli, senza dimenticare Lukaku ai tempi dell'Inter: “Penso Osimhen, ma dico anche Lukaku all'Inter. Tutti sono fastidiosi, anche Lapadula per esempio”.