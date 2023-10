Mourinho punge il Papu: "Non voglio prendere quello sciroppo sennò sono in difficoltà anch'io"

José Mourinho, allenatore della Roma, dopo la vittoria per 1-0 all'ultimo minuto contro il Monza ed è tornato a parlare di Alejandro Gomez.

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 all'ultimo minuto contro il Monza ed è tornato a parlare di Alejandro Gomez, risultato positivo alla terbutalina e quindi squalificato per 2 anni: "Non ha giocato la finale di Europa League, penso che abbia giocato contro la Juventus con controllo positivo, però non voglio prendere quello sciroppo lì altrimenti sono in difficoltà anche io. Non ricordo di averci giocato contro in finale di Europa League. Quello che gli è successo non è un mio problema, trattare l’argomento mi metterebbe in difficoltà".

Il Papu aveva parlato dello Special One nel recente passato, spiegando di non avere alcun ricordo legato al portoghese, tranne l'Europa League che ha vinto in finale con il Siviglia ai calci di rigore contro la Roma, allenata appunto, proprio da José Mourinho.