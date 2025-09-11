Nainggolan: “Hojlund non mi piace! Si sbatte come Krstovic, ma nelle big devi saper giocare…”

Radja Nainggolan, ex calciatore tra le altre di Inter e Roma, nel corso del podcast Calcio Franco di Fanta Lab, oltre a soffermarsi su Scott McTominay (qui la precisazione), ha parlato anche di un altro calciatore del Napoli: “Hojlund non mi piace perché è un corridore, un lavoratore.

È come prendere Krstovic, un altro che si sbatte avanti e indietro, fa i suoi gol ma nel gioco spalle alla porta è poca roba e nelle grandi squadre devi essere in grado di giocare a calcio. Sì, è ancora giovane e può ancora dimostrare".