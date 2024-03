Niente Simeone-Osimhen nel finale? Calzona spiega: "Noi non buttiamo palle in mezzo..."

Proprio come negli anni di Sarri, e spesso anche con Spalletti, il Napoli di Calzona rinuncia al doppio centravanti per non perdere il filo del gioco

Proprio come negli anni di Sarri, e spesso anche con Spalletti, il Napoli di Francesco Calzona rinuncia al doppio centravanti per non perdere il filo del gioco. Non si cambia assetto neanche nei minuti finali. E la spiegazione arriva in conferenza stampa proprio dal tecnico del Napoli:

Come mai non Simeone sull'1-1 per riempire di più l'area con Osimhen e contrastare la fisicità del Toro? "Perché sono due giocatori che per fare quello che hai detto tu dovevamo buttare palle in mezzo. Questa squadra ha caratteristiche per arrivare in un modo diverso, non volevo intasare l'area ma volevo arrivare pulito. Per cui ho messo Lindstrom e spostato Kvara in mezzo. A parte questo sono molto contento della squadra, perché ha fatto una prestazione maiuscola. Hanno giocato 96' di qualità e abbiamo subito molto poco creando tantissimo".