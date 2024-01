Onofri: "Dragusin un affare sia per il Napoli che per il Genoa, vi spiego"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, ex difensore del Genoa e osservatore

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, ex difensore del Genoa e osservatore: "Dragusin all'inizio mi sembrava solamente un buon calciatore e invece è cresciuto davvero tanto. Ha delle potenzialità importanti, può diventare davvero uno dei migliori nel suo ruolo. Il Napoli lo ha messo nel mirino e capisco bene il perché. È un giocatore già pronto per la Serie A, quindi avrebbe tutto per fare bene dal 1'. Dragusin migliorerebbe la rosa di Mazzarri e il Genoa potrebbe fare un vero affare accettando le contropartite di Ostigard e Zanoli, al di là dei 30 milioni cash che offre il Tottenham. Accettare solamente il lato economico, potrebbe essere pericoloso: la stagione è ancora lunga e privarsi di Dragusin senza contropartite subito pronte, rischia di essere un pericolo per il Genoa.

Napoli senza Osimhen e Anguissa? Sarà un gennaio difficile, ma mi aspetto comunque un miglioramento da parte del Napoli. Anche perché peggio di così è davvero difficile da fare. Le scelte di Garcia e di Mazzarri hanno mostrato che De Laurentiis avrebbe dovuto dare più meriti a Spalletti e a Giuntoli per lo Scudetto vinto. C'era un'altra organizzazione, cosa che ora non c'è ed è il vero problema. Samardzic dopo Zielinski? È l'erede ideale, lo adoro (ride ndr)! Non sta facendo benissimo ora tra infortuni e altri fattori, ma è un vero fuoriclasse. Lo prenderei in tutte le squadre di Italia, sarebbe un acquisto che darebbe un altro valore al gennaio del Napoli".