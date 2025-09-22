Padovano: "Che emozione quando dopo un Napoli-Pisa Maradona mi disse quella frase"

Padovano: "Che emozione quando dopo un Napoli-Pisa Maradona mi disse quella frase"TuttoNapoli.net
Oggi alle 16:30Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Michele Padovano, doppio ex della sfida tra Napoli e Pisa, ha raccontato un aneddoto su Diego Armando Maradona ai taccuini del Corriere dello Sport: "Le due partite contro il Napoli mi permisero poi di essere ingaggiato proprio dagli azzurri. Al ritorno feci un bellissimo gol e a fine partita mi avvicinai a Maradona per chiedergli la maglia.

Lui mi disse che l'anno successivo avremmo giocato insieme. Un'emozione immensa, ricordo ancora la sua voce con quell'accento sudamericano, quella frase mi è risuonata in mente per tanto tempo. A un mese da quella gara firmai un contratto di tre anni con il Napoli".