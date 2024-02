Palmeri: "Geolier ha sbagliato comunicazione. Barça? Basterebbe un buon Napoli per eliminarlo"

"Mazzarri l’avresti sostituito? E con chi? Fabio Cannavaro? No. Con Ballardini mi tenti".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista BeIN Sport: "Fino a un mese fa non sapevo chi fosse Geolier, non l’avevo ascoltato, ma non sono io il giudice di Geolier. Questo ragazzo è in cima alle classifiche di tutto il mondo. Non mi tangeva minimamente il fatto che il testo era in napoletano, assolutamente. Non è il mio genere, ma ‘sti cavoli. Poi, ho letto anche della sua storia, non sapevo venisse da Secondigliano e che ha fatto il suo percorso, mi tolgo il cappello per quanto ha fatto a 23 anni. Ciò che non va bene, ma non con Geolier, è che è stata posta questa cosa di “Ci andiamo a prendere Sanremo”, una cosa che provoca una reazione sempre e comunque. Non dipende da Napoli, da meridionalismo, perché è successa la stessa cosa con Ultimo e Fedez.

Parole della stampa? Delle parole del singolo, risponde il singolo. Che la sala stampa ha dato un voto basso per bilanciare, secondo me bisogna scindere dalle parole del singolo. La sala stampa non aveva avuto la stessa reazione con Geolier la prima sera, non si è ribellata al voto popolare, ma alla Campania che voleva prendersi Sanremo. Geolier ha sbagliato la comunicazione nel chiedere così aggressivamente supporto della propria gente che ci sarebbe stato comunque.

Campionato finito? No. Ma è ovvio che l’Inter lo può gestire. Sono rimasto molto stupito quando, dopo Roma-Inter, ho sentito l’intervista di Bastoni che è stato molto esplicito parlando di Champions. Per il resto, c’è un fattore che non stiamo considerando: basterebbe un buon Napoli per eliminare il Barcellona. Il problema è che il Napoli è in questa situazione.

Mazzarri l’avresti sostituito? E con chi? Fabio Cannavaro? No. Con Ballardini mi tenti".