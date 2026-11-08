Lazio, Lazzari a Dazn: "Gattuso un fenomeno! Ha portato tante idee nuove e creato un gran gruppo”

Manuel Lazzari a DAZN commenta Napoli-Lazio, elogia Gattuso e sottolinea lo straordinario avvio dei biancocelesti.

Al termine della sfida del Maradona tra Napoli e Lazio, conclusa 1-1, l'esterno biancoceleste Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Questo punto ce lo prediamo alla grande perché 9 vittorie e 2 pareggi, nessuno se lo sarebbe aspettato a inizio stagione. Campo difficile, per loro era la gara della vita. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo loro sono cresciuti e poi da metà del secondo tempo diamo riusciti a riequilibrare la sfida. Punto veramente importante".

"Il mister quest’anno è stato un fenomeno, ha portato allegria, gioia, voglia di essere protagonisti, di attaccare. Ha portato tante idee nuove e tutti i giocatori sia chi gioca che chi gioca meno è felice di allenasi oggi giorno. Il mister ha creato un gran gruppo, dobbiamo solo continuare a seguirlo. Un grandissimo saluto ai tifosi, ieri è stato magnifico in stazione e speriamo di rivederli presto".