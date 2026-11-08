Lazio, Isaksen a Dazn: “Sono deluso, un punto non è abbastanza! Volevamo vincere”

Gustav Isaksen dopo Napoli-Lazio: delusione per il pareggio, ambizioni biancocelesti ed emozione da capitano.

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo le dichiarazioni del tecnico Gennaro Gattuso, il calciatore danese ha espresso tutta la propria delusione per il risultato, sottolineando come la squadra biancoceleste fosse scesa in campo con l'obiettivo di conquistare i tre punti. Nonostante la soddisfazione per la prestazione, Isaksen ha ribadito le ambizioni della Lazio: “Sono contento della prestazione, però sono deluso. Volevamo vincere, però dobbiamo sapere che abbiamo giocato contro una squadra forte che ha bisogno di punti. Era complicata, ma io sono deluso”.

Isaksen: “Abbiamo fame”. Poi l'emozione per la fascia da capitano

L'attaccante danese ha quindi spiegato come la delusione per il pareggio rappresenti una dimostrazione della mentalità della squadra, soffermandosi infine sull'emozione di aver indossato la fascia da capitano della Lazio: “Ambizione altissima? Vuol dire che abbiamo fame, e un punto non è abbastanza. Penso che tra qualche giorno saremo contenti di questo risultato. Capitano? Sono emozioni grandi, bellissimo giocare in questa squadra. Esserne capitano è bellissimo”.