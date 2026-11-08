Lazio, Gattuso: “Potevamo vincere o perdere! Il Napoli ha giocatori che hanno vinto scudetti e Champions”

Gattuso analizza Napoli-Lazio 1-1: occasioni sprecate, reazione azzurra e soddisfazione per la mentalità biancoceleste.

La Lazio conquista un punto allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli e si assicura il primato solitario in classifica durante la sosta di novembre. Al termine dell'1-1, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha analizzato la prestazione della propria squadra ai microfoni dei canali ufficiali del club, sottolineando le occasioni non sfruttate e la capacità dei suoi giocatori di reagire alle difficoltà. L'allenatore ha riconosciuto anche i meriti degli azzurri, evidenziando come la partita avrebbe potuto avere un esito diverso: “Siamo stati in trincea, potevamo perdere o vincere. Nel primo tempo potevamo fare più gol, nel secondo ci stava la loro reazione. Abbiamo sofferto, poi siamo tornati in partita. Potevamo fare scelte diverse, ho ancora in mente Noslin che calcia con Isaksen solo, la palla di Cancellieri appena entrato, è una mattonella che a Zaccagni piace e potevamo calciare meglio”.

Gattuso elogia la Lazio: “Primo tempo incredibile, abbiamo dimostrato grande coraggio”

Il tecnico ha poi approfondito l'analisi della gara, soffermandosi sull'atteggiamento della squadra e sulle opportunità per conquistare l'intera posta in palio. Gattuso ha inoltre espresso soddisfazione per la delusione manifestata dai suoi giocatori al termine dell'incontro, interpretandola come un segnale delle ambizioni del gruppo: “Nel finale siamo stati là, potevamo attaccare meglio la profondità e siamo stati piatti. Ma mi piace il fatto che i ragazzi fossero delusi a fine partita, anche se non ci deve essere nessuna delusione: hanno dimostrato grande coraggio e mentalità. Siamo stati là con un primo tempo incredibile, poi abbiamo tenuto botta e siamo tornati in partita. Il Napoli ha giocatori forti, che hanno vinto scudetti e Champions. Siamo stati bravi, ci teniamo stretto il punto, ma mi è piaciuta la mentalità”.

Infine, Gattuso ha invitato a non lasciarsi condizionare dalla classifica, ribadendo l'importanza di mantenere lo stesso atteggiamento nelle prossime partite. Parole di apprezzamento anche per Belahyane e Taylor, indicati come esempi dello spirito mostrato dalla squadra: “Abbiamo fatto undici gare, ce ne sono ancora tante e dobbiamo dimostrare gara dopo gara. Non guardiamo Inter-Como, dobbiamo capire cosa stiamo facendo e seguire la strada della mentalità. Per un allenatore la cosa più bella è giocare qua a viso aperto, sapevamo che potevamo soffrire qualcosa ma anche loro faticavano a tenerci in alcune fasi. Abbiamo accettato il rischio e mi è piaciuto. Belahyane? È merito suo, ha cambiato atteggiamento. Quando nella vita capisci che la priorità per fare questo lavoro è metterci passione, voglia e appartenenza, allora cresci. Ci abbiamo lavorato, lui l'ha fatto come tanti altri. Taylor ha giocato mezzo zoppo, tanti atteggiamenti positivi per cui essere soddisfatti. Poi vedremo dove arriveremo, ma ci sono tantissime cose positive ed è merito di questi ragazzi”.