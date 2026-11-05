Pedullà demolisce Allegri: “L’anticalcio! Tutto improvvisato. E l’aveva persa già in conferenza”

Alfredo Pedullà a Sportitalia attacca Allegri dopo Porto-Napoli: confronto impietoso con Farioli e critiche alla mentalità azzurra.

Il giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha espresso un giudizio durissimo sul Napoli di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro il Porto, contrapponendo il lavoro e l'organizzazione della squadra avversaria all'atteggiamento degli azzurri: “Stasera c'è stata la sintesi del calcio e dell'anticalcio, del lavoro e dell'improvvisazione, della mentalità e della passività. Sai, il Como ha soltanto stranieri, infatti poi ha fatto gol Pazzioli, quello prima l'ha fatto Liberali. Siccome noi siamo bravi a non riconoscere, dal mio punto di vista, quelli che sono i meriti di un lavoro di semina incredibile, anche di un mercato in cui hanno centrato gli obiettivi spendendo dei soldi, ma non hanno bucato gli acquisti, è il calcio e l'anticalcio. Perché il Como è andato con la mentalità di Fabregas e Allegri è andato con l'improvvisazione di sempre”.

Pedullà attacca Allegri: “Modo antico, vetusto e antiquato di vedere il calcio”

Il giornalista ha poi approfondito il confronto tra le due squadre, sottolineando la superiorità dell'avversario nella gestione della partita e criticando anche le dichiarazioni rilasciate da Allegri alla vigilia. Secondo Pedullà, l'atteggiamento dell'allenatore avrebbe trasmesso un messaggio sbagliato alla squadra: “La differenza tra il calcio e l'anticalcio la vedi, perché la partita la governi, la comandi, la gestisci, fai quello che ti pare. Hai fatto nove gol, il Lens è una buona squadra. Oggi in Europa non vinci anche con le squadre materasso, fai fatica. Hanno giocato una partita incredibile, Douvikas ha dimostrato di essere uno dei migliori centravanti d'Europa, non è costato bruscolini ma neanche tanto. Dall'altra parte hai visto un Napoli che ieri ha perso la partita, perché quando Allegri, l'avrà fatto per motivare oppure no, non lo so, dice: ‘Ma tanto domani è importante ma non decisiva, pensiamo alle ultime tre’, è un modo antico, vetusto, antiquato di vedere il calcio dentro e fuori dal campo”.