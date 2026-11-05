L'ex Llorente boccia la difesa: “La marcatura a zona non va bene, potevano subire anche più gol”

Fernando Llorente analizza la sconfitta del Napoli contro il Porto e critica la marcatura a zona sui calci d'angolo.

La pesante sconfitta del Napoli per 4-1 contro il Porto, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, continua a far discutere. La squadra di Massimiliano Allegri è stata travolta dalla formazione allenata da Francesco Farioli, evidenziando ancora una volta importanti difficoltà difensive. Nel post-partita di Prime Video, anche Fernando Llorente, ex attaccante azzurro, ha analizzato la prestazione del Napoli, soffermandosi in particolare sugli errori commessi in occasione dei calci d'angolo.

Llorente critica la marcatura a zona del Napoli: “Potevano essere anche più gol”

L'ex centravanti spagnolo ha individuato nella gestione delle palle inattive uno dei principali problemi della formazione di Allegri, mettendo in discussione l'efficacia della marcatura a zona adottata dalla difesa azzurra. Secondo Llorente, infatti, il Porto avrebbe potuto sfruttare ancora meglio le situazioni da calcio d'angolo, rendendo il passivo persino più pesante: “Sconfitta dolorosa, gli errori sono stati tanti. Guardiamo anche le marcature su corner: per me la zona non va bene, hanno fatto due gol e potevano essere anche di più”.