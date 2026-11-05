Porto, Farioli a Prime: “Abbiamo raccolto i frutti di quanto seminato! Fondamentali anche i cambi”

Francesco Farioli commenta il successo del Porto sul Napoli: la reazione nella ripresa, i cambi e i tre punti fondamentali.

Francesco Farioli esulta dopo la netta vittoria del Porto per 4-1 contro il Napoli, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico italiano, intervenuto ai microfoni di Prime Video, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la prestazione dei portoghesi, sottolineando l'importanza dell'approccio iniziale e della reazione nella ripresa dopo il pareggio degli azzurri. Determinante, secondo l'allenatore, anche il contributo dei giocatori entrati dalla panchina: “Speravo in una vittoria, siamo partiti per indirizzare la partita dalle prime battute. Ci abbiamo messo un po' a sbloccare la partita, avevamo avuto momenti per raddoppiare, poi siamo calati nel finale di primo tempo e abbiamo preso il gol. Poi nel secondo tempo, anche con i cambi, abbiamo finito con grande energia e con grande spirito. Abbiamo raccolto i frutti di quanto seminato nelle partite precedenti, abbiamo fatto una buona prestazione raccogliendo tre punti fondamentali”.

Avete fatto cadere nell'errore il Napoli.

“Siamo stati bravi a rimanere dentro la partita, portando qualità e fisicità contro una squadra con giocatori molto importanti. C'è stata un'atmosfera importante, adesso abbiamo un'altra partita importante in campionato”.