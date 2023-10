Pirlo: "Mi aspettavo di più dal Napoli, col cambio allenatore la squadra ha perso automatismi"

"Milan, Inter e Juve stanno facendo un ottimo campionato".

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto anche in zona mista dopo aver parlato sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Tmw, a partire dal caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano nelle ultime ore: "Dispiace perché sono ragazzi giovani, patrimonio del nostro calcio. Vedere questi ragazzi all'interno di queste situazioni è una cosa spiacevole. Ne ho parlato anche oggi coi miei calciatori. Speriamo che non ci siano altri casi. I giocatori svolgono il mestiere più bello del mondo, è veramente brutto buttarsi via e buttare via il talento per queste cose".

Come vede la griglia Scudetto in Serie A?

"Milan, Inter e Juve stanno facendo un ottimo campionato. Magari ci saremmo aspettati qualcosina in più dal Napoli campione d'Italia, ma col cambio di allenatore forse la squadra ha perso qualche automatismo. Avrà però sicuramente il tempo per riprendersi. Direi che le tre che stanno davanti stanno facendo quello che devono fare. Sono tre squadre attrezzate per poter vincere il campionato. Adesso il Milan è in testa, ma se la giocheranno tutte fino alla fine".