Plastino: "Il grande nome poteva destabilizzare. Okafor discreto, può dare una mano"

“Occorre non dimenticare la classifica del Napoli perché è inevitabile che occorre valutare a lungo questa cosa prima di acquistare, per evitare di alterare gli equilibri che al momento stanno funzionando alla perfezione, come dimostra la stagione azzurra fin qui.

Il grande giocatore - ha detto il giornalista Michele Plastino a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - può destabilizzare perché chi c’è già può sentirsi a rischio, il piccolo calciatore può ingenerare il pensiero che non si voglia crescere. Okafor è un discreto giocatore, non lo considererei settima scelta. Può dare una mano sicuramente in queste ultime 15 partite”.