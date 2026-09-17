Zazzaroni: “Conte è destinato a tornare alla Juve, mi sorprenderebbe molto non rivederlo lì”

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Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Antonio Conte, soffermandosi anche sulle polemiche legate alla presidenza di Giovanni Malagò.

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, intervenuto durante "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, sottolineando come il nome dell’allenatore sia accostato da tempo al club bianconero: “Si parla di Conte alla Juve da quando ha lasciato la Juve. Conte è destinato a tornare alla Juve, dopodomani o tra due anni, sarei molto sorpreso se non lo rivedessi alla Juve". Le parole di Zazzaroni riaccendono così il tema di un possibile ritorno a Torino dell’allenatore.

Zazzaroni sulla presidenza Malagò

Nel corso dell’intervento, Zazzaroni ha affrontato anche il tema della presidenza di Giovanni Malagò e delle contestazioni emerse dopo le elezioni: "A qualcuno la Presidenza Malagò non piace. Chi pensa ci sia il Governo dietro, le elezioni... sono voci. Non ho mai visto una Presidenza così contestata appena dopo le elezioni. Parliamo di sport italiano come solidità e sostenibilità, poi facciamo queste figure".