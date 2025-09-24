Podcast Rai, Paganini lancia il Milan: “Non ha le coppe e può fare come il Napoli l’anno scorso”

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Milan, Allegri è cambiato?

"Il vero acquisto del Milan è stato Allegri come lo scorso anno per il Napoli Conte. Il Milan, come il Napoli lo scorso anno, non ha le coppe e Allegri può lavorare tutta la settimana con la squadra. Lo scorso anno il problema è stato l'aver preso tanti gol. E Allegri sa che l'attacco anche è un problema, per questo punta su un centrocampo che sa difendere ma anche segnare".

Milan il competitor da tenere più in considerazione per lo Scudetto?

"Sì, perché non ha il problema delle coppe. Il Napoli lo scorso anno ha avuto la fortuna di non giocare e ha fatto un buon mercato, così come il Milan. E a gennaio, se Gimenez non cresce, credo che lo venderanno e faranno un'operazione lì. L'Inter la vedo in affanno. Voglio capire se Chivu vuole incidere con le sue idee o seguire le orme di Inzaghi. Certo, con Lookman avrebbe inciso di più. Per me Chivu vuole rinnovare, ma si trova anche di fronte ai senatori e quanto possa incidere in quel gruppo storico".