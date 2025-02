Richiesta rinvio a giudizio ADL, Avv. Grimaldi: "Manovra mediatica per destabilizzare il Napoli"

In merito alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente Aurelio De Laurentiis, interviene l’avv. Erich Grimaldi, cassazionista del Foro di Napoli e noto per le sue iniziative legali a tutela dei diritti, che dichiara: “La tempistica e la risonanza mediatica di questa vicenda appaiono quantomeno discutibili.

La questione era già stata esaminata dalla giustizia sportiva che, nel 2022, ha prosciolto la SSC Napoli da ogni accusa. Eppure, oggi il caso viene rilanciato con una narrativa che sembra costruita ad arte per destabilizzare l’ambiente, proprio mentre la squadra sta ritrovando competitività e lottando per posizioni di vertice. Non esiste, a mio avviso, alcun presupposto giuridico per ipotizzare penalizzazioni sportive nei confronti del Napoli. Il club non è quotato in borsa e ha sempre operato nel rispetto delle normative italiane. Ogni insinuazione su possibili sanzioni appare quindi pretestuosa, priva di fondamento e strumentale. È inaccettabile che, con un campionato ancora apertissimo, si tenti di spostare l’attenzione dal campo a vicende già chiarite, creando un clima di tensione che potrebbe condizionare il percorso della SSC Napoli.

Si vuole forse influenzare l’andamento della stagione con pressioni mediatiche create ad hoc? Auspico che società, squadra e tifosi restino compatti, respingendo ogni tentativo di alterare l’equilibrio sportivo con interferenze esterne. Il Napoli merita rispetto e deve poter competere ad armi pari, senza condizionamenti estranei al calcio giocato.”