Rinnovo McTominay, Scotto: "Per ora non apre, occhio alla prossima estate"

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Su Hotel Football, su Youtube, ha parlato Giovanni Scotto. Questo il suo commento sul momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Futuro McTominay? Lui non ha intenzione di rinnovare ma non mi risulta abbia chiesto 10 milioni. Per me lui ha altre idee, vuole aspettare e attendere. Ha altri 2 anni di contratto. Il Napoli ha già fatto sapere che vuole il suo rinnovo perché non vuole perderlo a zero.

Prima della fine dell'anno, quando tornerà in campo, si parlerà di nuovo di questa situazione. McT riceverà di nuovo la proposta di rinnovo altrimenti diventa un calciatore in uscita ma non a gennaio, la prossima estate. Insomma, non si ripeterà un caso Kvara-bis. Una partenza di Scott consentirebbe al Napoli comunque di incassare una certa cifra e lui potrebbe esaudire il desiderio di andare eventualmente in un'altra grande squadra. Si potrebbe parlare anche di prolungamento di un paio d'anni con eventuale opzione per un terzo per avere ancora in mano il valore del calciatore".