Viviano difende il mercato del Napoli: "Non è andato via nessuno dei top"

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Emiliano Viviano conosce bene l’Arsenal, avendo vissuto un’esperienza in un club ricco di talento proprio come quello che il Napoli affronterà in Champions League. Intervistato da Il Mattino, l’ex portiere ha espresso il proprio apprezzamento per Massimiliano Allegri, considerandolo tra i migliori nella gestione del gruppo e nella capacità di mantenere alta la concentrazione della squadra.

Viviano sul mercato del Napoli

Nel corso dell’intervista, Viviano si è soffermato anche sul mercato estivo del Napoli, finito al centro delle critiche dei tifosi. L’ex portiere, però, invita a guardare anche a quanto la società è riuscita a conservare all’interno della rosa: "Va detto però che non è andato via nessuno dei top". Viviano sottolinea poi il grande equilibrio che caratterizza il campionato italiano: "In Serie A ci sono tante squadre forti e livellate".

Proprio per questo motivo, secondo l’ex portiere, stabilire oggi quali possano essere le reali gerarchie della stagione è particolarmente complicato: "Il campionato è strano, è difficile fare previsioni".