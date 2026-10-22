Rizzetta: "Progetto Napoli Calcio riguarda Underdog, non me! Nel basket investimento da 500mln"

Matt Rizzetta torna sull'interesse per il Napoli e chiarisce la natura dell'operazione: il progetto calcistico riguarderebbe Underdog Global Partners.

Matt Rizzetta torna a parlare del possibile interesse per il Napoli. Il manager italo-americano, presidente del Campobasso, ha affrontato l'argomento nel corso di una conferenza stampa dedicata all'attualità del club molisano, chiarendo soprattutto la distinzione tra i suoi investimenti personali e quelli che coinvolgono Underdog Global Partners. "Spero che le dichiarazioni riguardo al nostro progetto a Napoli non abbiano avuto effetti destabilizzanti. Si tratta, però, di un altro progetto che fa parte del nostro portfolio. Voglio parlare delle cose con sincerità, così come ho fatto in estate. Voglio sottolineare un paio di cose: quando sono venuto qui per la prima volta, sette anni fa, si è trattato principalmente di un'operazione personale. Lo stesso vale anche adesso, seppur con il supporto di alcuni soci. Piano piano abbiamo allargato la nostra base, con nuovi progetti davanti a noi, più impegnativi e che coinvolgono maggiormente il nostro gruppo".

Rizzetta: "A Napoli c'è interesse per un eventuale progetto calcistico"

Rizzetta ha quindi chiarito direttamente la natura dell'interesse per il club di Aurelio De Laurentiis: "A Napoli abbiamo avviato un progetto legato al basket e ora c'è un interesse per un eventuale progetto calcistico. Quest'ultimo, però, riguarda Underdog Global Partners, non Matt Rizzetta. Sono due operazioni diverse". Infine il manager ha spiegato il peso dei fondi alle sue spalle: "Nelle operazioni a Napoli sono sempre io a metterci la faccia, ma sono i fondi a finanziarle: nel basket, ad esempio, è previsto un investimento di 500 milioni di euro nell'arco dei prossimi tre-quattro anni. Una cifra che non posso permettermi di sostenere personalmente".