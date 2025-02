Sabatini: "Conte lamenta i cambi, ma la sua rosa non è inferiore a quella dell'Atalanta"

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato sul suo canale ufficiale YouTube il pari del Napoli con la Lazio: "Conte ha perso all'Olimpico 4 punti tra Roma e Lazio. Conte che si arrabbia forse dimentica che il gol di Dia nella partita che poteva e doveva essere di grandissima festa scudetto, al Napoli porta bene perché era successo anche al Napoli di Spalletti.

Non è ancora uno scudetto che può essere considerato allo sprint finale, ma vanno comunque considerate tante circostanze. Il Napoli è stato obbligato a cambiare modulo (3-5-2), ma non è penalizzante soprattutto perché l'interprete che viene esaltato è Raspadori. Il Napoli con lui ha un nuovo acquisto dal mercato dato che non era mai stato utilizzato. Conte poi lamenta la sostituzione di Mazzocchi per Marin ma la sua rosa non è inferiore a quella dell'Atalanta, che potrebbe fare lo stesso discorso per gli infortunati e per il mercato, che peraltro non ha fatto neanche l'Inter".