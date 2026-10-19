Sabatini: "Napoli prigioniero dei giocatori voluti da Conte! Sono sempre i peggiori in campo"

Il giornalista Sandro Sabatini su Youtube ha commentato il momento che sta vivendo il Napoli in stagione: "Ad Allegri era stato detto che con i soldi risparmiati dalla cessione di Lukaku tra cartellino e ingaggio sarebbe arrivato un attaccante all'altezza, Gabriel Jesus, ma questo non si è verificato. Allegri ha sbagliato a credere che questa fosse una squadra forte. Il Napoli oggi è prigioniero anche dei soldi buttati via per Lang e Lucca. Ma ora Conte se ne sta a casa sua e guarda la tv ma non è il vincitore di questa stagione, anzi.

Mi fanno ridere i suoi nostalgici, tutte le volte i peggiori in campo sono quelli che ha voluto Conte a tutti i costi a qualsiasi prezzo. Per me è inammissibile che ora lui diventa il trionfatore che vogliono anche alla Juve. Non è così, non funziona così".