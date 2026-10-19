Behrami: "De Bruyne? Uno come lui può trovare ogni giorno un motivo per lamentarsi"

Behrami su De Bruyne: “A Napoli ci si può lamentare di tutto, ma dovrebbe costruire qualcosa di nuovo”. Le sue parole a Dazn

Valon Behrami ha parlato di De Bruyne a Dazn, e le sue parole sono tutt’altro che morbide. L’ex centrocampista ha riconosciuto che l’ambiente può aver inciso, spiegando che un giocatore del suo livello, a un certo punto della carriera, può scegliere di sposare un progetto con entusiasmo oppure lamentarsi ogni giorno.

“A Napoli ci si può lamentare di tutto, ma serve costruire qualcosa di nuovo”

“Obiettivamente, a Napoli uno come lui può trovare ogni giorno un motivo per lamentarsi”, ha detto Behrami. “Il centro sportivo è davvero vecchio e andare a lavorare lì ogni giorno non è semplice: è il tuo ambiente di lavoro. Puoi lamentarti di quello, della posizione, del volere giocare più avanti o più indietro. Ma la gamba non è più quella di prima e devi iniziare a conoscere te stesso. Nonostante sia un campione, l’unica strada che trova è sempre quella di lamentarsi. Ed è un peccato: che sia Conte, adesso Allegri o la posizione, cambia poco. Dovrebbe invece cercare di mettere le basi per creare qualcosa di nuovo a Napoli, e questo non sta succedendo”.