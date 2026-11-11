Sabatini: "Squadra svuotata! Allegri ha giustificazioni, ma anche responsabilità"

"Io credo che ad Allegri vadano riconosciute giustificazioni e anche delle responsabilità in questo rendimento che non c'è"

Il giornalista e opinionista di Sport Mediaset Sandro Sabatini, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi sulle difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri e sul peso delle ultime stagioni. Secondo Sabatini, il rendimento deludente degli azzurri sarebbe legato non soltanto agli infortuni, ma anche al logorio fisico e mentale accumulato negli ultimi anni.

Sabatini analizza la crisi del Napoli e individua nelle ultime quattro stagioni una delle possibili cause delle difficoltà degli azzurri

Sabatini ha spiegato: "Prima o poi finiscono. Io credo che ad Allegri vadano riconosciute giustificazioni e anche delle responsabilità in questo rendimento che non c'è. Le giustificazioni sono gli infortuni, ma il Napoli normalmente è una squadra svuotata nelle motivazioni e nel fisico, da quattro annate di altissima tensione: lo Scudetto con Spalletti, emotivamente e psicologicamente difficile da dimenticare. Quella dello Scudetto di Conte. E quella dell'anno scorso con il secondo posto, intensa anche per le dichiarazioni di Conte. Non voleva accompagnarla al funerale, che solitamente non si fa se qualcuno è in piena salute".

Nel corso dell'intervista, Sabatini si è soffermato anche sulla corsa alla prossima Champions League, indicando proprio il Napoli tra le grandi squadre che rischiano di restare escluse dalle prime quattro posizioni.

Sulla lotta Champions dietro Inter e Roma: "Terzo il Como, anche se ha fatto una brutta figura a San Siro. Per me, per il quarto posto c'è la sorpresa Lazio, sta mettendo in difficoltà tre grandi che rischiano di restare a guardare per la prossima Champions League: Milan, Juventus e Napoli