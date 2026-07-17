Serie A in ritardo sul mercato? Vicedir. Tmw: "Non è così. C'è Mondiale e fine è lontana"

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Calciomercato Serie A, Lorenzo Di Benedetto analizza le mosse dei club: tra sorprese, ritardi e nuove gerarchie in vista della prossima stagione

Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha analizzato l'andamento del calciomercato in Serie A. Di seguito le sue parole: "Negli ultimi giorni in tanti stanno parlando di società di Serie A in netto ritardo sul mercato, ma pensandoci bene non è così, per tanti motivi. Il primo è oggettivo, abbiamo appena superato la metà di luglio e resta un mese e mezzo ancora tutto da vivere prima del gong finale: un'infinità di tempo. Un altro è invece legato al Mondiale: durante questo periodo è normale, ed è sempre stato così, che le trattative vadano a rilento. Presto la velocità aumenterà.

Per altri club, però, le cose sono andate in tutto un altro modo e i primi diciotto giorni di questo pazzo calciomercato estivo 2026 ci hanno raccontato tante cose. La Fiorentina protagonista assoluta, il Como che fa la voce grossa, le due diverse delusioni dell'inter nel tentativo di trovare il sostituto di Dumfries, la Roma che tratta ma non affonda, la Juve che ha rivoluzionato ancora una volta la dirigenza, così come il Milan che ha proprio cambiato tutto e ha piazzato l'acquisto più costoso della storia del club rossonero.

Manca ancora tantissimo, lo abbiamo detto, alla fine di questa sessione di mercato ma la sensazione è che la geografia della Serie A che verrà possa essere diversa rispetto a quella che ci siamo lasciati alle spalle. Nel campionato scorso le sorprese sono state enormi e la tendenza potrebbe restare la stessa. Chi ha soldi da spendere, anche oltre le regole, sta andando a una velocità diversa, ha fretta di recuperare il terreno perso negli ultimi anni, vedi la Fiorentina, o ha l'obiettivo di continuare a sognare sempre più in grande, vedi il Como. Le altre attendono e studiano le mosse, che molto presto saranno concrete".