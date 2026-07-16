Allegri gioca male? Graziani: "Se vinci tutti quei trofei è perché giochi bene"

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L'ex calciatore Francesco Graziani, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Allegri ha sempre sfruttato il materiale alla grande:

"Dipende dai calciatori che ha a disposizione, dalla loro bravura, dalle loro capacità tecniche. Massimiliano è uno concreto. Tanta gente dice che con lui si gioca male, ma ragazzi andiamo a vedere il curriculum di Massimiliano Allegri... quando vinci vuol dire che le squadre giocano bene, che sono propositive, che hanno una fase realizzativa molto alta. Altrimenti non si può vincere tutto quello che ha vinto Massimiliano Allegri".

Sul calciomercato?

"Adesso staremo a vedere perché il Napoli, oltre che prendere qualche calciatore per rinforzare la squadra, deve anche saper vendere per fare un buon mercato anche in uscita. Quindi staranno valutando attentamente tutto. Poi quando entreremo nel vivo della stagione subito dopo ferragosto, allora lì si capiranno di più tante cose. Però, se posso dare un consiglio al tifoso napoletano, direi di lasciar perdere tutte queste cose: avete preso un allenatore concreto, che ha carisma, ha personalità, che sa farsi sentire dai calciatori dentro lo spogliatoio, gestisce l'ordine. Questa è la caratteristica più grande che si porta dietro Allegri".