Futuro Neres, Reginaldo: "Può partire, faticherà a giocare con Allegri"

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L'ex calciatore azzurro Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

David Neres può essere tra i partenti?

"Per come vuole mettere la squadra in campo, penso di sì, è un possibile partente. Per come giocherà il mister, credo che Neres farà un po' di fatica a trovare spazio. Come dicevo l'anno scorso, non è mai riuscito a dare continuità nel lavoro: ha fatto sempre tre, quattro o cinque partite fatte bene e poi si faceva male. Questo può influenzare sulla sua permanenza".

Sarà un Napoli con il 4-3-3 o il 3-4-2-1?

"Vedendo quello che Allegri ha fatto al Milan l'anno scorso, non ha fatto il 4-3-3 anche se aveva Leao e Pulisic, quindi solo se vuole fare un calcio diverso. Avendo tutti questi esterni io lo farei il 4-3-3: sarebbe davvero un Napoli forte, con giocatori forti. Però, vedendo quello che ha fatto il mister l'anno scorso facendo giocare Leao e Pulisic da punta... Se terrà questi attaccanti potenti come Hojlund, Lukaku, Lucca, penso che vorrà fare il 3-5-2. Giocatori come Neres, Alisson e Vergara potranno pure giocare ma faranno fatica a trovare spazio".