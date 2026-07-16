Braglia: "Allegri deve restituire lo Scudetto al Napoli. Se non lo fa non vale nulla"

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Ecco Massimiliano Allegri al Napoli: quali sono gli obiettivi della prima stagione? Risponde l'ex portiere Simone Braglia

L'ex portiere ed oggi opinionista Simone Braglia è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quale CT per la panchina della Nazionale?

"Di Maldini e Leonardo non dubito, ma il calcio è fatto di relazioni, importanti come tanti altri fattori. Credo che questo sia fondamentale, forse perdiamo un po' di consensi ma fare il tecnico della Nazionale è importane ma devi essere forte dal punto di vista relazionale. lo sarei d'accordo per questo sulla scelta di Pirlo. L'affiatamento che si creerebbe con Maldini potrebbe essere un fattore determinante. Non credo si debbano già criticare anticipatamente le scelte. Malagò non c'entra nulla su questo, è sbagliato attaccarlo".

Cosa deve restituire Allegri al Napoli?

"Lo Scudetto. Se è arrivato secondo il Napoli, ha la squadra ancora e per la credibilità deve arrivare a quell'obiettivo. Oggi il Napoli deve vincere lo Scudetto, se non lo fa non vale nulla".